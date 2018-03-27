Haber: Aysun Beykoz

Kurdele kesiminin ardından sınav merkezini inceleyen Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, ilgililerden sınav salonu, sınav güvenliği ve e-sınav sistemi hakkında bilgi aldı. E-sınav merkezinde ilk gün iki oturum halinde sınav yapıldı. Faaliyete geçmesiyle vatandaşlara büyük kolaylıklar getirecek olan sistemde, e-sınav salonu 30 aday bilgisayarından oluşuyor. Hafta içi mesai saatleri dışında günde 2 oturum şeklinde sınavların yapılacağı merkezde hafta sonuysa günde 6 oturum yapılacak. İhtiyaç olması halinde oturum sayıları artırılacak. Öncelikli olarak MTSK yazılı sınavlarının yapılacağı merkezde ilerleyen zamanda ise SRC, Açık Lise, Açık Ortaokul sınavlarının da yapılması planlanıyor.

Kurulan sınav sistemine göre her aday için benzersiz soru kitapçığı bilgisayar tarafından oluşturulacak. Sınavı tamamlayan adaylar sınav salonu dışında bulunan KİOSK cihazı sayesinde sınav sonuçlarını anında öğrenebilecek. Sınav sonuçları elektronik ortamda ilgili birimlerle anında gönderilecek.