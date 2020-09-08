Sınavlar çevrimiçi sistemle gerçekleştirildi

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi’nin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınavlar, başarıyla tamamlandı. Sınavlarda, pandemi nedeniyle, sınava giriş tarihi ve saatinin her aday için ayrı ayrı belirtildiği Randevulu Giriş Bilgi Sistemi uygulandı.

‘ÜÇMÖYS’ İlk Defa BAİBÜ Uygulandı

Üniversite Çevrimiçi Müzik Özel Yetenek Sınavı (ÜÇMÖYS) toplam 4 günde yapıldı. Sınavda, tüm adayların internet alt yapısı ve teknik ekipmanlardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla stüdyo ortamında bir sınav salonu kuruldu. Adayların, kendilerine daha önce belirtilen gün ve saatte, sınava tek olarak girmeleri, diğer adaylarla olan doğrudan temaslarını en aza indirdi.

Jüri üyeleri, adayların performanslarını çevirimiçi uygulama üzerinden canlı olarak dinleyip değerlendirdiler. Yine böylece, hem adayların hem de akademik ve idari personelin, birbirleriyle olan temasları en aza indirilerek, özel yetenek sınavı başarıyla tamamlanmış oldu. Pandemi şartlarında hem aday öğrenci hem de üniversite personeli için güvenli sistem olan ilk defa BAİBÜ’de uygulanan ÜÇMÖYS modeli hakkında diğer üniversiteler bilgi istedi.

Randevulu Giriş Bilgi Sisteminin uygulandığı Resim-İş Eğitimi Özel Yetenek Sınavı da, tek oturumda başarıyla tamamlandı. Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları, Eğitim Fakültesi’nin web sayfasında Duyurular kısmında açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 10:34