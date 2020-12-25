Sınavlar ertelendi

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze sınav konusunun Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Buna göre okullarda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

“GELECEĞE DAİR TEK GÜVENCEMİZ SİZLERSİNİZ”

Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığımızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybını olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksiklikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar. Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 11:09