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24 Ocak 2018 Çarşamba
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    Ticaret ve Sanayi Odası ile MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları yeni sınav gruplarıyla devam ediyor.

    24 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
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    Sınavlar tüm hızıyla devam ediyor

    Haber: Aysun Beykoz

    Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı yayınlanarak mesleki yeterlilik belgesi zorunlu tutulan mesleklerde çalışan kişilere yönelik Ticaret ve Sanayi Odası ile MEYBEM işbirliğiyle düzenlenen mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına bu hafta da devam edildi. Metal levha işleme (pres), makine bakım ve kaynak operatörü meslekleri için düzenlenen sınavların teorik ve yazılı sınavları MEYBEM A.Ş. gözetiminde Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında, uygulama sınavları ise yine MEYBEM A.Ş. gözetiminde Öz-İş Kalıp A.Ş., Ermak A.Ş., Mefa Endüstri A.Ş., Kocadağ Metal Ltd.Şti. ve Balorman A.Ş. firmalarında gerçekleştirildi. Beş gün boyunca devam eden yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen kişilere Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı olarak düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgeleri verilecek.

    “SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN TAMAMINA 2019 SONUNA KADAR DEVLET DESTEĞİ”

    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Oda ve MEYBEM işbirliğinde gerçekleştirilmekte olan mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini söyleyerek, önemli bir hatırlatmada bulundu. Başkan Ateş, İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile mesleki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan kişilerin sınav ücretlerinin tamamının 2019 yılı sonuna kadar devlet tarafından İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaya devam edeceğini bildirdi. Ateş, “Bilindiği gibi, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin 2017 yılı sonu itibariyle sınav ve belgelendirme ücretlerinin yarısı devlet tarafından İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktaydı. 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Kanun ile bu süre 2019 sonuna kadar uzatıldı. Sınavlarda başarı gösteren kişilerin sınav ve belge masraflarının tamamı 2019 sonuna kadar fondan karşılanacak.” dedi. Ateş, şuanda 81 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunduğunun altını çizerek, bu mesleklerde belgesiz çalıştığı tespit edilen kişilere iş müfettişlerince yapılan denetimlerde idari para cezası uygulandığını söyledi. Ateş ayrıca, firma çalışanının mesleki yeterlilik belgesi alması halinde 12 ay süreyle sigorta primi işveren hissesi desteğinden istifade edilebildiğini dile getirdi. Oda olarak MEYBEM ile gerçekleştirilen işbirliğinin MEYBEM’in akredite olduğu 31 meslek için devam ettiğini kaydeden Ateş, üyelerinin herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmamaları adına mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olan mesleklerde çalışan personeline mesleki yeterlilik belgelerini aldırmaları çağrısında bulundu. TSO Başkanı Ateş, konuyla ilgili detay bilgi ve başvuru süreçleri ile ilgili olarak Oda Genel Sekreterliği ile iletişime geçilebileceğini sözlerine ekledi.

     

    Anahtar Kelimeler: Ticaret, Sanayi, Odası, MEYBEM, Mesleki

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