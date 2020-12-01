Sınavlara ‘korona’ ertelemesi

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu genel sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Salgınla mücadele için alınan yeni karar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak açık öğretim sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.