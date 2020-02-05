Sınavlara zam geldi

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(2020-YKS) başvurularının 6 Şubat’ta başlayacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan duyuruda yer alan YKS Kılavuzunda başvuru yapacaklar için önemli bilgiler de paylaşıldı. Kılavuzdaki bilgilere göre YKS ücretlerinde de zamma gidildiği görüldü.

BAŞVURULAR 6 ŞUBAT-3 MART 2020 TARİHLERİ ARASINDA

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

SINAVLARA YÜZDE 40 ZAM

2020 YKS Kılavuzunda yer alan sınav ücretlendirmelerine göre geçen sene 50 TL olan sınav ücreti, 70 TL'ye çıkarıldı. Yeni sınav tarifelerine göre TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar toplam 210 TL ödeme yapacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilecek.