Sinema salonları açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

2019’un sonlarında Çin’de başlayan, Mart 2020’de Türkiye’de görülen Koronavirüs sebebiyle birçok sektörde olduğu gibi eğlence sektöründe de bazı önlemler alınmıştı. Örneğin İçişleri Bakanlığı bu kapsamda yayınladığı genelgeyle sinema salonlarının 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı kalmasına karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine geçtiğimiz günlerde “Sinema Salonları” konulu ek genelge gönderdi. En son 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı kalması kararlaştırılan sinema salonlarıyla ilgili yayınlanan ek genelgeyle birlikte “Sinemalar ne zaman açılacak?” sorusu yanıt bulmuş oldu.

İçişleri Bakanlığı, sinema salonlarıyla ilgili gönderdiği genelgeye göre sinema salonları 1 Mart 2021 tarihinde faaliyete başlayacak. Alınan karara uymayanlara ise idari işlem tesis edilecek ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.