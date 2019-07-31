Sinemaseverler 14 Burda’da buluşacak

Haber: BMA
Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı itibariyle “Açık Hava Sinema Günleri” ile Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturuyor. 2 Ağustos’ta Neşeli Günler ve 3 Ağustos’ta Çöpçüler Kralı, filmleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan 14 Burda AVM, 9 Ağustos’ta Mavi Boncuk, 10 Ağustos’ta Köyden İndim Şehre, 16 Ağustos’ta Oh Olsun, 17 Ağustos’ta Şaban Oğlu Şaban, 23 Ağustos’ta Bizim Aile, 24 Ağustos’ta Hababam Sınıfı, 30 Ağustos’ta Gülen Gözler, 31 Ağustos’ta ise Tosun Paşa filmleri ile eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak. Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, ziyaretçiler Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine davet edildi.
Program Akışı
02 Ağustos Neşeli Günler
03 Ağustos Çöpçüler Kralı
09 Ağustos Mavi Boncuk
10 Ağustos Köyden İndim Şehre
16 Ağustos Oh Olsun
17 Ağustos Şaban Oğlu Şaban
23 Ağustos Bizim Aile
24 Ağustos Hababam Sınıfı
30 Ağustos Gülen Gözler
31 Ağustos Tosun Paşa