Sinemaseverler 14 Burda’da buluşacak

Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı itibariyle “Açık Hava Sinema Günleri” ile Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturuyor. 2 Ağustos’ta Neşeli Günler ve 3 Ağustos’ta Çöpçüler Kralı, filmleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan 14 Burda AVM, 9 Ağustos’ta Mavi Boncuk, 10 Ağustos’ta Köyden İndim Şehre, 16 Ağustos’ta Oh Olsun, 17 Ağustos’ta Şaban Oğlu Şaban, 23 Ağustos’ta Bizim Aile, 24 Ağustos’ta Hababam Sınıfı, 30 Ağustos’ta Gülen Gözler, 31 Ağustos’ta ise Tosun Paşa filmleri ile eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak. Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, ziyaretçiler Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine davet edildi.

Program Akışı

02 Ağustos Neşeli Günler

03 Ağustos Çöpçüler Kralı

09 Ağustos Mavi Boncuk

10 Ağustos Köyden İndim Şehre

16 Ağustos Oh Olsun

17 Ağustos Şaban Oğlu Şaban

23 Ağustos Bizim Aile

24 Ağustos Hababam Sınıfı

30 Ağustos Gülen Gözler

31 Ağustos Tosun Paşa