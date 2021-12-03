SINIFA DAVETLİSİNİZ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hatırlar mısınız küçükken oynadığımız evcilik saklambaç doktorculuk ve öğretmencilik gibi oyunlar vardı. Bilmiyorum günümüzde de bu oyunlar oynanıyor mu? ama ben küçükken oyunda doktor olup komşu kızlarını muayene ettiğimi hatırlıyorum. Şimdi böyle anlatınca gülümsediniz değil mi? ne yapayım o zamanlar oyunların aranan doktoruydum. Birde tabii eğitimci bir ailede yetiştiğim için öğretmencilik oynamayı severdim.

Eğer öğretmensem külyutmaz v hiç kimsenin gözünün yaşına bakmazdım. eğer öğrenciysem de sınıfın en zekisi, diğer öğrencileri baştan çıkaran, sorduğum sorularla öğretmeni zor durumda bırakan bir öğrenci olurdum. Bu günde canım biraz eski günlere dönmek ve öğretmencilik oynamak istiyor. Bu oyunda öğretmenlerimin izniyle öğretmen ben olacağım bir sınav yapmak istiyorum.

Oyun bu ya bu sınava katılacak öğrencileri de kendim seçmek istiyorum. Bunun için öncelikle Ülkeyi ve şehirleri yöneten yöneticileri bu gün yani 3 Aralık engelliler gününde televizyonda ya da sosyal medyada biz engellilerle çok iyi anlaşıyoruz diyen yetkilileri, milli eğitim de görevli olan arkadaşları Hatta engellenen arkadaşlarımızı ve Ailelerini de sınıfıma davet ediyorum. Korkmayın bu bir oyun ve sadece 3 soruluk bir sınav yapacağım ancak soruların cevap şıkları olmayacak

Geçin oturun sıralarınıza çıkarın kalemlerinizi ve defterinizi alın elinize bu arada kopya çekmek isteyen arkadaşlar istediğiniz gibi kopya çekebilirsiniz ama işiniz bir hayli zor çünkü dediğim gibi soruların cevap şıkları yok. Yani sizin yetiştiğiniz ezberci sistem gibi değil! biraz yaratıcı olmanız gerekecek. Çok mu iddialıyım acaba, neyse hazırsak yazın bakalım.

Soru: “ oluşturduğunuz yasalarda engellenen yada özel gereksinimli bireyleri niye birey olarak kabul etmiyorsunuz? Örneğin engelli maaşı verirken niye benim annemin babamın yada kardeşimin kazandığı paraya bakılıyor. Bana ne onların kazandığı paradan siz ailenizin kazandığı parayla mı yaşıyorsunuz ? bu sistemin değişmesi gerektiğini maaş ve bakım parasının engellenen birey sağlıklı karar verme yeteneğine sahipse direk kendi ihtiyaçlarını gidere bilmesi için engellenen bireye verilmesi gerektiğini defalarca buradan söyledim yıllardan beri bu sistemi niye düzeltmiyorsunuz?”

Soru “ 2005 yılında hazırlanan engelliler yasasında kamu alanlarını, yolları ve kaldırımları yetkililere engellenen bireylere göre ayar laması için 7 yıl süre veriyordu ve yapmayanlara çok ciddi yaptırımları vardı. Ancak 7 yıllık süre bitimine 2 gün kala yasanın yürürlüğe girmesi 3 yıl daha ertelendi. Yaptırımlarda yumuşatıldı. “Adeta parayı ver istediğini yap durumuna getirildi. “ yasa 2015 yılında yürürlüğe girdi. Ben duyuyorum bu yasa ile övünenler var. Biz yasa çıkarttık her şeyi hallettik diyorlar. Her şeyi hallettiyseniz niye ben bir fiziksel engellenen olarak bilmediğim bir mekana giderken acaba o mekana tekerlekli sandalyemle girebilir miyim diye endişeleniyorum ve bazı mekanlara niye giremiyorum ? niye hala bazı yollar ve kaldırımlar da zorlanıyorum ?“

Soru “ eğitim de engellenenler için neler yapılıyor. Mesela özel eğitim almış öğretmenlerden yeterince yararlanıla biliyor mu ? engelli bir birey okula baş vurduğunda yeterince öğretmenimiz yok diye geri çevriliyor mu acaba ? yada kaynaştırma sınıflarında aileyi çağırıp bu çocuğu okuldan alın beni yavaşlatıyor diyen öğretmenlerimiz var mı ?”

Notları aldınız mı ? cevapları yazın bakıyım. Öğretmenim çok kazık sorular sordun ? ayrıca sen bunları bu kadar ayrıntılı nereden biliyorsun demeyin. Ben bilirim çünkü yaşıyorum okuyor ve araştırıyorum. Neyse hadi bakalım soruların cevaplarını görelim. Ne o kağıtların hepsi boş dersinize yeterince çalışmamışsınız anlaşılan peki öyleyse hepiniz sınıfta kaldınız. Gelecek sefere daha çok çalışın.

Evet arkadaşlar bu gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü aslında benim hiç sevmediğim bir gün çünkü biz bu günlerde espriyle anlatmaya çalıştığım şeyleri konuşmalıyız ve yetkililere doğru sorular sormalıyız. Çünkü Ancak doğru soruları sorarak doğru şeyleri görüp doğru cevaplara ulaşıp engelleri kaldırırız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…