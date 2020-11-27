SINIFTA O UCUBEYİ İSTEMİYORUM.

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Film izlemeyi ve sinemayı sever misiniz? Açıkçası ben çok severim ve çoğu zaman boş vakitlerimi film izleyerek değerlendiririm ve tür ayırt etmeden konusu bana cazip gelen filmleri izlerken notlar alarak izlerim. Belki de hayata farklı açılardan bakma yeteneğimi geliştiren izlediğim filmler ve okuduğum kitaplardır.

Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarını karıştırırken bir filme denk geldim. “Orijinal adı Wonder Türkçesi Mucize “olan 2017 yılında yapılmış birçok dalda ödül almış olan filmde doğarken yaşadığı sorun nedeniyle yüz şekli farklı olan bir çocuğun hayatı anlatılıyordu. İlgimi çekti izlemeye başladım. Çocuğun annesi öğretmen olduğu için çocuğun kendini kötü hissetmesin diye belli bir süre çocuğun eğitimini kendisi vermiş.

Ancak büyüdükçe yetemediğini düşünerek çocuğu okula göndermeye karar vermiş. Çocuk okula gittiği ilk gün okul müdürü tarafından görevlendirilen üç sınıf arkadaşı çocuğa okulu gezdirdi. Tabi ucube diyen ve onun görüntüsüyle dalga gecen çocuklarda oldu. Öğretmenlerin müdahalesiyle ucube diyen çocuklar sustu.

Özellikle bilim dersinde, yeni gelen ve görüntüsü farklı olan bu çocuk sınıftakilerin hepsini geçmeye başladı. Böyle olunca yanında oturan sıra arkadaşı kopya istedi çocuk arkadaşına sınav sırasında çaktırmadan kopyayı verdi ve onunla arkadaş oldular. Sonra sınıftaki diğer çocuklarda alıştı onlarda olumlu yönde değişmeye başladılar.

İşler iyi gidiyordu. Derken bir gün bir sınıf arkadaşı sınıfça çektirdikleri bir fotoğraftan farklı görünen çocuğu silip fotoğrafı farklı görünen çocuğun dolabına bıraktı. Arkasında da hatırladığım kadarıyla “aramızda ucube istemiyoruz” diye bir not vardı. Tabi farklı görünen çocuk çok üzüldü. Bir iki gün okula gitmek istemedi. Okul müdürünün de bu olaydan haberi oldu. Fotoğrafı dolaba koyan çocuğu yakaladı. Niye yaptın diye sordu? Biz ucube görünümlü birini sınıfımızda istemiyoruz dedi çocuk. Bunun üzerine müdür ailesini çağardı.

Aileye çocuğunuz böyle bir şey yaptı. Bizim okulumuzda böyle şeyler kesinlikle yasaktır. Üzgünüm çocuğunuza en ağır cezayı vermek zorundayım dedi. Annesi sert bir ses tonu ile siz ne demek istiyorsunuz biz bu okula oğlumuzu ucubelerle birlikte eğitim alsın diye göndermiyoruz. Okulunuza da birçok defa bağış yaptık bu kararınızı tekrar gözden geçirin diye çıkıştı. Müdür: Bakın hanımefendi oğlunuz bu resimden arkadaşını çıkararak ayrımcılık yapmıştır. Bizim okulumuzun kurallarında ayrımcılık yapmak ve buna izin vermek yoktur. İstediğiniz kadar bağış yapın bu değişmez.

Anne, sinirli sinirli o fotoğraftan o ucube görünümlü yaratığı ben çıkardım. Arkasına da o yazıyı ben yazdım. Fotoğrafta çocuğumun yanında onu görmeye dayanamadım dedi ve oturduğu yerden kalktı. Oğlunu da kaldırdı. Artık bu okulda okumayacaksın dedi ve kapıdan çıktı. Çocuk üzgün bir şekilde kapıdan çıkarken müdüre ben yapmak istememiştim. Sizden ve arkadaşlarımdan özür dilerim dedi.

Ben kısaca bir iki sahnesini anlatmaya çalıştım filmin tamamını izlemenizi öneririm. Yalnız bakın bu anlatmaya çalıştığım şeyler bazı okullarda gerçekten yaşanıyor. Çoğu zamanda bizim ülkemizde göz yumuluyor. Farklı olana git deniliyor. Bu tür olayların üstü kapatılıyor. Hâlbuki bu olmamalı. Bakın çocuklardan kaynaklı sorunlar daha çabuk aşılıyor. Ama her şeyden anladığını sanan veliler hele birde maddi yönden güçlüyse bu tür sorunlara yol açıyor. Bu yüzdende farklılıklara kapalı çocuklar yetişiyor.

Artık biz bunları yaşamak istemiyoruz. Evet, engelli olabiliriz evet sizden farklı görünüp farklı düşünebiliriz. Ama aslında hepimiz insanız yani eşit haklara sahibiz. Ne olur çocuklarımıza dünyada kendilerinden farklı insanlarında yaşadığını ve esas onlardan öğreneceği şeyler olduğunu öğretelim. İnanın biz bunları çocuklarımıza öğretirsek gelecekte engelsiz gözleri ışıl ışıl parlayan insanların olduğu bir ülkede yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolu Olay Gündem Gazetesi…