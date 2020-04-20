Sınırda yabani arı saldırısı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Dağdibi köyünde meydana geldi. Dağdibi Köyü yaylasında evinin bahçesinde otları temizleyen S. T. (35) yanlışlıkla yabani arıların yuvasına dokununca arılar genç kadına saldırdılar. Çeşitli yerlerinden arıların soktuğu kadının vücudunda alerjik reaksiyon gelişince bir anda baygınlık geçirdi. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını alarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdılar. Burada yoğun bakıma alınan genç kadın uzun uğraşlar sonucu hayata tutuna bildi.