

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin gündeminde olan“göçmen” meselesiyle ilgili İYİ Parti Bolu İl Başkanlığından yeni bir adım geldi. İl Başkanlık binasına üzerinde Türk bayrağı ile parti bayrağı olan, “Hudut Namustur” yazılı pankart asıldı. Pankartın asılmasının amacını İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş anlattı.

“Sınırlarımız adeta kevgire dönmüş”

Parti binasına pankart asmalarının nedenini açıklayan İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş, “Partimize ‘Hudut Namustur’ anlamında pankartlar astık. Bunu niye astık, son günlerde bu neden gündeme geldi? Üzülerek belirtiyorum ki son günlerde, 11 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından uygulanan dış politika, milli güvenliğimizi tehdit eder vaziyete gelmiştir. Sınırlarımız adeta kevgire dönmüş, güneyde Suriye’den Irak’tan, doğuda Afganlar, değişik etnikte insanlar, zaman zaman kontrollü, zaman zaman kontrolsüz ülkemize gelmişler. Yaklaşık 7 buçuk, 8 milyon insan neredeyse, nüfusumuzun yüzde 10’unu temsil eden bir insan… Sığınmacı, göçmen, kaçak gelen deyin bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu gidişat Türkiye’nin daha da kötü hale gelmesini doğuracağından; biz sınırlarımızın korunması anlamında kışlalarımıza yazılıdır bu, görürsünüz askerliğini yapanlar bilir, ‘Sınır Namustur’ diye… Dikkat çekmek, toplumu bu konuda uyandırmak amacıyla İYİ Parti, Türkiye çapında il ve ilçe başkanlıklarını pankartlarla donattı” dedi.

“Konunun takipçisiyiz”

Afgan göçmenlerin aileleriyle gelmediğine işaret ederek, yapılarının askerliğe ve terör örgütü üyeliğine müsait olduğunu belirten İl Başkanı Örnekbaş, “Bizim milli güvenliğimizi tehdit eden, terör suçumu işledi, ne yaptı ne gitti? Özellikle basına yansıyan fotoğraflarda İran sınırından gelen Afgan göçmenlerin ya da sığınmacıların ne dersek diyelim, böyle aileleriyle değil de sanki özel eğitim almış, fiziki yapıları da askerliğe, terör örgütü üyeliğine müsait insanların girdiğini görüyoruz fotoğraflarda. Bir kısmının toparlandığı, geri gönderileceği söyleniyor. Tabi bu söylemler de muhalefetin, hükümeti sıkıştırmasından sonra ortaya çıkmaya başladı. Biz bu konunun takipçisiyiz. Sınırlarımızdan hiçbir şekilde yabancının girmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gidip gelmelerinden rahatsızız”

Mültecilerin rahat bir şekilde ülkeye girmesine tepki gösteren Başkan Örnekbaş, “Birleşmiş milletler bu konunun muhatabıdır. Birleşmiş Milletler yasaları çerçevesinde bu işler yapılmalı. Eğer gerçekten bu kişilerin can güvenliği sorunu varsa, sınırda belli bir bölge oluşturulur, orada hukuk çerçevesinde misafir edilir. Başka ülkelere gidecekler gider, gönderilecekler gönderilir. Bunları ne kayıt altına alıyoruz, ne kontrol ediyoruz. Gelişi güzel sanki pikniğe, eğlenmeye gidiyorlarmış gibi geliyorlar, giriyorlar çıkıyorlar. Biz bundan rahatsızız” diye konuştu.

“Sığınmacıların gönderilmesi gerekir”

Suriyeli vatandaşların gönderilmesi için Esad’la görüşülmesi gerektiğine dikkat çeken Örnekbaş, “Ayrıca 10 yıldır ülkemizde yaşayan bu sığınmacıların, hukuki statüleri sıkıntı yaratmakta. Sığınmacı mı, göçmen mi ne olduğu belli değil. Bunların geldiği ülkelerle diplomatik olarak görüşülüp gönderilmesi gerekir. Suriye’de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet ile görüşülerek, bunların en azından bir kısmı gider hale gelebilir. Fakat hükümetimiz ne hikmetse ‘Esad’la görüşmem’ diye bir kibirlilik yapmakta. Esad’la görüşmedik, Sisi ile de görüşmedik ama duyuyoruz ki, Doğu Akdeniz’deki milli meseleler için Sisi ile görüşmeye başladı. Bunlar da milli mesele, bunlar da görüşülsün” kelimelerini kullandı.

Sığınmacıların vatandaşı rahatsız ettiğini belirterek, gönderilmeleri için devletlerle iletişim halinde olunması gerektiğini belirten Örnekbaş, “Taliban’la görüşüyoruz diyorsun. Taliban’ı bugün Birleşmiş Milletler henüz yasal olarak tanımadı. O zaman nasıl görüşüyorsun? Mevcut Afgan hükümeti de yok. Ülkenin menfaatleri mevcut hükümetler dışında da bir gruplarla görüşmemizi gerektiriyorsa hükümet bunu görüşür. Fakat sığınmacıların göçü milletin canına tak etti. Bunların bir şekilde, zaman içerisinde insani şartlar sağlanarak, insani şartlar sağlanarak, muhatap devletlerle görüşülerek gönderilmesi gerekir” şeklinde konuştu.