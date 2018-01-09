Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde; Sinop Sulh Ceza Hakimliğinin 04.08.2016 tarih ve 2017/2058 sayılı kararı ile hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak (FETÖ/PDY) suçundan yakalama emri bulunan M.Ö. isimli şahıs, Abant Bölgesinde konakladığı otelde yakalandı.

Jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından M.Ö., çıkartıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkma yasağı ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde terör örgütü faaliyetlerini önlemek maksadıyla gerekli çalışmalara ve kontrollere aralıksız devam edilecektir açıklamasında bulundu.