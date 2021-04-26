Sinovac ve Biontech’in ardından Sputnik V geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Hindistan varyantı” olarak bilinen yeni bir tür mutasyonun tespit edildiğine dikkati çekti. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmediğini belirten Bakan Fahrettin Koca, “Yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Hindistan’dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yapmak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak, 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir” dedi.

“ÇOK YAKINDA SPUTNİK V AŞISI DA DEVREYE GİRECEK”

Aşı programının Ramazanda planlanan şekilde devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, “Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

YERLİ İNAKTİF KOVİD-19 AŞISI MAYISTA FAZ-3 AŞAMASINA GEÇECEK

Koca, yerli aşının, “yerli güç ve güven” demek olduğunu dile getirerek, “Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir” dedi.

Bu dönemde yaygın olarak aşılama yapma imkanının da olabileceğini aktaran Koca, “Bir diğer önemli aşı adayımız virüs benzeri parçacık aşısı ise Faz-1 deneylerine kamu hastanemizde başlamış ve şu ana kadar sorun görülmeden başarıyla devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

“TÜRKİYE 7 FARKLI AŞI PLATFORMU İLE ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAKTADIR”

Koca, ikinci bir inaktif aşı adayının daha Faz-1 klinik çalışmasının 10 gün kadar önce başladığını bildirerek, şunları kaydetti: “Sevindirici şekilde çalışması devam eden aşı adaylarımız için aşıya bağlı olumsuz bir olay gerçekleşmemiştir. Bu günlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır. Bir diğer inaktif ve intranazal sprey olarak uygulanan iki yeni aşı adayımız da Faz-1 çalışmalarına başlama safhasındadır. Son olarak adenövirüs temelli bir vektör aşımızın da Faz-1 çalışması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam etmektedir. Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır.”