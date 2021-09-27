“Sır” filminin çekimleri Bolu’da başlıyor

Haber Ceylan Beykoz Filmin oyuncu kadrosunda tiyatroda adından söz ettiren ödüllü oyuncu Erdem Topuz, Savaşçı dizisinin Savaş üsteğmeni Ahmet Vuran, bir cok önemli projede yer almış Serdar Akar, Mehmet Tokat, Arzu Surici Kireçci ve Pınar Hatipoglu yer alıyor. Aynı zamanda filmde 2017 Azerbaycan erkek güzeli Ali Huseyinov farklı bir karakter ile izleyici karşısında olacak. FİLMİN KONUSU Yapımcılığını Işık Tolgay'ın ve Uygulayıcı Yapımcısının Caner Dogruyol'un olduğu Sır filminin konusu; gözünü güç, hırs bürümüş ve emellerine git gide yaklaşan Hamdi'den yardın isteyen bir film şirketi yapımcısı olan Tolgay'ın tıpkı Hamdi gibi kötülüğe ve şeytana başvurup Türkiye’nin en büyük film platosunu kurmasına başlar. Bunun üzerine şirketinden üç kişiyi kurban olarak seçer ve olaylar gelişir. 3 hafta sürecek filmin çekimleri Bolu'nun Çaygökpınar köyü başta olmak üzere Bolunun birçok yerinde yapılacaktır. Filmin bolu prodüksiyon danışmanlığını Çaygökpınar köyü muhtarı Hüsamettin Biçer üstlenmektedir.