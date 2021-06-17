Sıra 35 yaş üstüne geldi

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık BakanıFahrettin Koca başkanlığında video konferansyöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantınınardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açılmalarında, “Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimizzamana sayılı günler kaldı.Son bir hafta içinde aşılarımızı pek çok meslekgrubuna açtık. Yarın itibarlıyla 35 yaş üzeri vatandaşlarımız içinde aşı randevularını açıyoruz. Bugün itibarıyla ilk doz yaklaşık 23 milyon, ikinci doz 14 milyon olmak üzere toplamda uyguladığımız aşı dozu 37 milyonu buldu” ifadelerine yer verdi.

Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını alıp aşı olabilecekler.