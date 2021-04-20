Sıra 55 yaş üstünde

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs salgını ilimizde her geçen gün yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aralıksız sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada 55 yaş ve üstünü aşılamaya davet etti. Gündüz ve iftardan sonra saat gece yarısı 12’ye kadar aşı yapıldığını belirten Demirkol, “Hızlıca geliniz” dedi.

Denirkol ayrıca, "Randevu için 182, Mhrs, E-nabız veya hastanelerden alabilirsiniz. Aşı sırası gelen tüm evde sağlık hastalar için Evde Sağlık Birimini veya 0374 275 3043 no'lu Aşı Danışma Merkezini arayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.