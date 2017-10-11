Haber: Semih BAYKAL

Lige iyi başlayamayan ancak son 3 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üstüne çeken Ankaragücü’nün yendiği takımların teknik direktörleri sırasıyla istifa etti. Ankaragücü ligdeki ilk galibiyetini Ç.Rizespor deplasmanında 4-1’lik çarpıcı bir sonuçla aldı. Bu sonucun ardından Ç.Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti. Başkent ekibi 6.haftada Samsunspor’u 1-0 yenerken Samsun ekibinin teknik direktörü Alpay Özalan istifa eden 2.teknik adam oldu. Ankaragücü son olarak deplasmanda Gaziantepspor’u deplasmanda 2-1 yenince bu kez Gaziantep temsilcisinin teknik adamı Bünyamin Süral istifa etmek zorunda kaldı. Ankaragücü 8.haftada Boluspor’u konuk edecek. Bu ilginç durum Boluspor’un maçı kaybetmesi halinde Fuat Çapa’nın da mı istifa edeceği sorularını akıllara getirdi.