Şirinyazı Göletini temizlediler

Haber: Birol Ertunç

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen Temiz Çevre Farkındalık programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde Mengen Şirinyazı Gölet' inde çevre etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Mengen Kaymakam Vekili Cengiz Ünsal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü katıldı. Mengen Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile İl Müdürlüğü personeli katılımlarıyla katkıda bulunduğu etkinlikte onlarca torba çöp toplandı.

Mengen Kaymakam Vekili Cengiz Ünsal; çevrenin miras değil emanet olduğunu, gençlere, çocuklara daha temiz bir çevre bırakmak adına bu faaliyetin gerçekleştirildiğini belirterek İl Müdürü Osman Kazgan ile birlikte etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.