Şirket, Belediyeyi dolandırmaya çalışıyor

Haber:N.Halid Altundal

Sandallar Mahallesi’nden başlayarak Yukarısoku Mahallesi’ne kadar 10 mahallenin içerisinden geçen DSİ Sulama Kanalının kapatılması için Bolu Belediyesi proje hazırladı. Belediye ekipleri proje için yapılan ihale sonrası çalışmalarına başladı. Sıcak Gündem canlı yayın programımızın konuğu olan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban kanal projesinde yaşanan olayları ‘büyük bir vizyonsuzluk ve öngörüsüzlük örneği’ sözleriyle değerlendirdi.

“ŞİRKET, ‘İHALEYİ ALIRIM’ DİYE BETON KÜP ÜRETMEYE BAŞLADI”

Projenin ihalesinden sonra belediyede taşların yerinden oynadığını ifade eden Burak Balaban, “Belediye şirketinde yönetimsel değişiklikler oldu. İhaleyi alan şirketlerle yeniden görüşmek yapmak zorunda kaldılar. Bunun sebeplerinden biri Bolu Belediyesi’ne ait bazı üretim tesisleri belediye şirketine devredildi. Belediye şirketine devredildiğinde, Bolu Belediyesi olarak direkt herhangi bir mal alımı yapılamaz, ihaleyle almanız gerekmektedir. Bizim belediye şirketimiz maalesef yatırım yaptıktan sonra’ nasıl olsa ben ihaleyi alırım’ diye durmadan beton küp üretmeye başladı. Ortalama 2500 tane ürettiler” dedi.

“BELEDİYE ŞİRKETİ, BELEDİYEYİ DOLANDIRMAYA MI ÇALIŞIYOR?”

Üretimin ardından belediye şirketinin ihaleye girdiğini belirten Balaban konuyla ilgili açıklamasında ayrıca, “İhalede kanalın yapılacağı yerle küplerin taşınacağı yerin arası 1-2 kilometre olmasına rağmen 3200 TL küp başına fiyat verdiler. Açık ihale olduğu için ihaleye 2. şirket girdi; İzmirli şirket 800 kilometre taşımaya 2000 TL teklif etti. İnanılmaz bir nakliye fiyat farkı var. 1900 TL’ye İzmirli şirket ile anlaşma sağlandı. Bu durumda akıllara ‘belediye şirketi, belediyeyi dolandırmaya mı çalışıyor?’ sorusu geliyor” diye konuştu.

“SEÇİMİ ALMAYA ODAKLANMIŞ, SONRASINI DÜŞÜNMEMİŞ”

Belediyenin konuyla ilgili zarar etmediğini söylediğine dikkat çeken Balaban, “Zarar etmemiş olabilirler ancak belediyeyi, şirket dolandırmaya kalkıştı gibi bir görüntü var. Maalesef mevcut yönetim seçimi almaya odaklanmış, ondan sonrasını düşünmemiş. Şu anda sayın Başkan ‘ben israfı önlüyorum’ diyor. İsraf açısından en önemli şey zamandır” ifadelerini kullandı.

“BOLU İÇİN ZAMAN KAYBI”

Açıklamasında yönetimi sert bir dille eleştiren Balaban şunları söyledi: “Projelere ve bütçeye bakıyorum, 2 yıldır yapılanlara bakıyorum, 15 yıldır AK Partinin yaptıklarına bakıyorum. Mevcut yönetim bu halini düzeltmezse -ki düzelecek gibi görünmüyor- Bolu için zaman kaybıdır. Zaman da en büyük israftır. Şu an Bolululara hizmet verme noktasında bambaşka yerlerde olabilecekken yapılan işler bizim projelerin devamı. Ufak tefek icraatları mutlaka olmuştur. Personel alımlarının arttığı bununla beraber hizmetin aşağı indiği bir yönetimle karşı karşıyayız.”

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:20