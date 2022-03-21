“Şirket mi yönetiyoruz Devlet mi?”

Haber: S. Özge Yücel

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını yaptı. Açılış sırasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün geçiş ücretinin 200 Türk Lirası olacağını açıkladı. Kalabalığa “Pahalı mı?” Diye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Pahalı” cevabını aldı. Bunun üzerine Erdoğan, “Hem hizmet istiyorlar hem de ‘Bedava olsun’ diyorlar” dedi.

“CUMHURBAŞKANI 'HALKIN HİZMETKARIYIM’ SÖZÜNÜ ÇOKTAN UNUTMUŞ OLMALI!”

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “ŞİRKET Mİ YÖNETİYORUZ DEVLET Mİ? TC vatandaşı devletine vergi ödemekten hiç imtina etmez. Hizmetler ekstra paralı olsun demek devlet anlayışıyla bağdaşmaz.Devlet zaten hizmet için vergi alır. Hizmet ekstra paralı olsun diye değil Ama Sn. Cumhurbaşkanı aksini düşünüyorsa “halkın hizmetkarıyım’’ sözünü çoktan unutmuş olmalı !!!” ifadelerini kullandı