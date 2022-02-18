Şirket sahiplerinden açıklama

Haber: Uğur Balaban

Büyük Kulüp Budapeşte Restoran’ın açılışı için günü birlik bir dansözün getirildiği ve bu konunun bazı çevreler tarafından yanlış ve anlamsız eleştirilere neden olduğunu dile getiren şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Karizma Gıda İnş ve Tur. Ltd. Şti ticari unvanımız ile firmamızın tescilli markası olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz, Büyük Kulüp Budapeşte restoran işletmemiz hakkında halkı yanıltıcı ve yalan beyanlar içeren planlı bir dezenformasyon hareketi başlatılmıştır. Bu akla, mantığa ve vicdana sığmayan yalan yanıltıcı ve asparagas haberlere açıklık getirme gereği hasıl olmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında; “Büyük Kulüp Budapeşte işletmemizin kaçak, merdiven altı bir yer olduğu hastalıklı bir beyinin, hastalıklı hayal gücünün fazla zorlamayla ortaya koyduğu bir yanıltıcı beyandır. Kaldı ki bahsi geçen mekan için 21 Ocak 2022 tarihinde hem işyeri açma ve çalışma ruhsatı hem de aynı mekanda alkol satışı yapabilme izni başvurusu yapılmış, her iki ruhsat için de yasal tüm prosedürler yerine getirilerek başvurular tamamlanmıştır. İşletmemizin reklam çekimlerinin yapıldığı gün sadece bir tanıtım argümanı olarak gerçekleştirilmiş oryantal dans gösterisi, sanki merdiven altı mekan işleterek nahoş ve gayri ahlaki bir ortam oluşturmuşuz gibi lanse edilmiştir. Bu müfteri zihniyeti tarafımıza attığı iftiralarla baş başa bırakıyoruz. İlimizin en elit mekanı olma düsturu ile yola çıktığımız Büyük Kulüp Budapeşte restoranımız kalitesini ve nezih ortamını görmeniz için tüm ailelerimizi restoranımıza davet ediyoruz”

KALİTELİ VE GÜLERYÜZLÜ HİZMET VERİYORUZ

Kalite ve lezzet anlayışından ödün vermeden, güler yüzlü personelimizle, temiz ve nezih bir aile ortamını hizmetinize sunmaktan gurur duyuyoruz. Üstün hizmet anlayışımız ve tecrübemizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Dekorasyonundan menüsüne, konseptinden lezzet anlayışına dünya standartları ile yarışacak bir mekanı Bolumuza kazandırma çabamız her yeniliğe hayır diyen ruh hali bozuk kişilerin insafına bırakılmayacak kadar önemlidir.

Biz dürüst, seviyeli ve ilkeli ticaret anlayışımızla bizim için en önemli değer olan Bolumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çalışma azmimiz de bize destek verecek olan siz değerli müşterilerimizle daha güzel günler geçirmek dileği ile...

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 11:54