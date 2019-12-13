“SİS” etkili oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Havaların mevsim normallerinde seyretmemiş ve kar yağışının olmaması, sis olayını daha da çok tetikliyor. Sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşerken, özellikle TEM ve Bolu dağı mevkiinde seyir eden sürücüleri etkiledi. Karayolları ekipleri yol güzergahlarındaki sis lambalarını devreye soktu.

Yoğun sis nedeniyle D-100 üzerinde bulunan köyler sis altında kalırken, sadece evlerin çatıları görünürken, ormanlık alanlarda da yoğun sis etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde yoğun sis de azalma meydana geldi ve görüş mesafesi 20 metreye kadar çıktı. Ne var ki TEM ve Bolu Dağı mevkiinde sis etkili olmaya devam ediyor.