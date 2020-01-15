Sis etkili oluyor



Haber: C. Kutay AYKAN

Sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis olayı kendisini hissettirmeye devam ediyor. Bolu Dağında görüş mesafesi 2 metreye kadar düşünce özellikle uzun araç sürücüleri zorluk çekmeye başladı. Şehir merkezinde de etkili olan yoğun sis özellikle astım hastaları için büyük tehlike arz ediyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, Bolu Dağı güzergahını kullanan sürücülerin, görüş mesafelerini korumalarını, yol kenarlarında sis lambalarına itibar etmelerini ve araçlarının sis lambalarını korumaları istenirken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düşen sis etkisini gösterirken, meteoroloji yetkilileri, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı ortalarına kadar sis olayının özellikle sabah saatlerinde etkili olacağını bildirdiler.