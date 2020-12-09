Sis etkisini gösteriyor

Haber:Erdal Tanrıverdi

Yoğun sis Anadolu Otoyolu'nda Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Abant Kavşağı'nda etkisini gösteriyor.Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi sis olayını daha da çok tetikliyor. Sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşerken, özellikle D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Abant Kavşağı mevkiinde seyir eden sürücüleri etkiledi. Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları için uyardı.