Sisin kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini arttırmasıyla, görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, trafik akışında ise aşırı sisten dolayı aksamalar yaşanıyor. D-100 karayolunda, sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Bolu Kent merkezini ikiye bölen D-100 karayolunda sis yoğunluğunun daha fazla olması sabah okul giriş saatlerinde aşırı trafik meydana gelmesini sağlıyor.

Trafik ekipleri, söz konusu bölgelerde sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.