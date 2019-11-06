Sis ve pus uyarısı

Haber: C. Kutay AYKAN

Kasım ayının ilk günlerinden itibaren başta Bolu Dağı, Gölcük, Seben yolu, Mudurnu yolu ve Gerede ilçesi karayolu bölgelerinde yoğun sis ve pus olayları kendini gösterirken, bu günden itibaren bu bölgelerde sis ve pus olaylarının devam edeceği, Bolu Dağında görüş mesafesinin 2 metreye kadar düşmesi beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücüleri uyararak, sisli bölgelerde sürat yapmanın çok tehlikeli olacağını, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar arasında mesafenin kurallara uygun şekilde yapılması, sis lambalarının mutlaka yakılması gerektiği konusunda uyardı. Bölge Trafik ekipleri ile Karayolları ekipleri sisli olan bölgelerde 24 saat görev başında olacak. Özellikle uzun araçların sisli bölgelerden geçerken dikkatli olmalarını, bir kaza olayında uzun süreli trafik akışının kapanmasına neden olacağı da belirtildi.