Şişe silah olarak sayıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Anne ile oğul arasındaki dava sonuçlandı. Öz annesi B.C. ile mont parası nedeniyle tartışan oğul C.C., Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Hakaret ve yağma” suçundan yargılandı. Son duruşmada annesinden kendisinin davacı ve şikayetçi olduğunu belirten oğul C.C., “Olay günü hava çok soğuktu ve mont almak için annemden para istedim. Para vermeyerek bana ters laflar etti. Bende kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi. Küfür ve hakaret ettiğim doğru ama malına falan zarar verip yağmada bulunmadım” dedi.

Öz oğlunun şizofren hastası olduğunu açıklayan anne B.C., “Oğlumun tedavi görmesi için kendisinden şikayetçiyim. Bana hakaretler edip, kafama şişe fırlattı. İşyerimdeki mallara da zarar verdi. Sürekli küfürler ve hakaretlerde bulundu. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim” diyerek kendisini savundu.

Yaklaşık 2 yıl önce Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen anne ile oğul arasında dava da sonuçlanmış oldu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olay günü oğul B.C.’nin annesine yönelik attığı şişe silah olarak değerlendirildi ve B.C., bu eyleminden dolayı nitelikli yağmaya teşebbüs suçundan 2 yıl bir ay hapis cezası verildi. Hakaret davası ise şikayete tabi olmadığından düşmesine karar verildi.