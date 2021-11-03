Sisli havalara dikkat!

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığının “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosuyla Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladıktan sonra, “04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklılarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.

“ŞOFÖR ARKADAŞLARIMIZA DAHA DİKKATLİ ARAÇ KULLANMALARI TAVSİYE EDİLİR”

Bolu İtfaiye Ekipleri de bu doğrultuda sürücüleri sise karşı uyararak, “Belirtilen tarih aralığında ve her zaman şoför arkadaşlarımıza daha dikkatli araç kullanmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verdi.