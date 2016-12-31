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31 Aralık 2016 Cumartesi
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    • Sivas imamı Bolu’da çıktı

    SİVAS'ta FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yargılanmaya başlanan doktor ve akademisyenler davasında ilginç bir gelişme yaşadı. FETÖ’nün Sivas imamı Bolulu çıktı.

    31 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
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    Sivas imamı Bolu’da çıktı
    Haber; Aysun BEYKOZ
    Doktor ve akademisyenler den oluşan 10'u tutuklu, 18 sanığın duruşmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Sivas'ın eski 'Doktorlar İmamı' Ferda T., Bolu'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak ifade verdi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 10'u tutuklu, 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

    SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA
    Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan sanıklar hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu dile getiren Sivas'ın eski 'Doktorlar İmamı' Ferda T., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bu davaların önünü açmaya hedeflediğini söyledi. Mahkemeye Bolu'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuksuz sanık Ferda T., “Ben doktorlar imamı olarak görev yaptığım sürece bazılarıyla dini konularda, bazılarıyla ekonomik konularda, bazılarıyla da yukarıdan gelen emirler doğrultusunda görüştüm. Akademisyenler imamı Veysel Tıkaç ile sürekli temas halindeydim. Çünkü akademik kadrolar konusunda görüşürdük. 17-25 Aralık'tan sonra cemaatle olan tüm faaliyetlerimi kestim. Öncesinde ise ben ve doktor arkadaşlarım tamamen dini duygularımızla hareket ettik. Hastaneleri dini sohbetler için ziyaret ediyordum. Himmet, burs, kurban gibi faaliyetleri de ben yürütüyordum. Sohbetlerde telefonların gizlilik amacıyla kapatılmasına gerek yoktu. Dini sohbetler yapılıyordu. Huzur için bazen kapatılmasını istemişimdir. Ama mütevelli heyeti toplantılarında yukarıdan bilgi geldiği zaman telefonları kapatırdık" diye konuştu.

    1 DOLAR MUAMMASI
    Mahkeme heyetinin sorusu üzerine kimlerin 1 dolar taşıdığını anlatan Ferda T., "Ben kimseye 1 dolar vermedim. Bende de yoktu. Ama 1 dolar taşıyanların karı-koca cemaatin içinde olduklarını biliyorum" dedi. Sağlık taraması için yurt dışına götürdükleri doktorlardan para topladıklarını da belirten Ferda T., "O paraları da himmet adı altında, ülkenin abisine teslim ederdik." dedi.

    CEMAAT HAYATIMLA OYNADI
    Ferda T., cemaatten ayrıldıktan sonra kendisinin akademik hayatıyla oynandığını belirterek, "Cemaatten ayrıldıktan sonra üzerime çok geldiler. Akademik hayatımla oynadılar. Cemaat öteki yüzünü gösterdi. 'Bizim siyasetle işimiz yok' diyen yapı, 17-25 Aralık'ta siyasete girip yönlendirme yapınca çok şaşırdım. ve cemaatten soğudum. Bolu'ya atandıktan sonra da cemaat ile olan bağlantılarımı tamamen kopardım. Gemi yanlış yöne gidince ben de itirafçı oldum" dedi.

    BYLOCK BİLMECESİ
    ByLock ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Ferda T., "Hiç kullanmadım. Örgütün gizli bir haberleşme programı kullandığını biliyordum ama onun ByLock olduğunu haberler vasıtasıyla öğrendim. ByLock'u gizli yapılanma içerisindeki gölge imamları kullanırlardı. Ben doktorlar imamı olarak görev alsam da gizlilik sağlanması gereken bir durumda değildim. Bizim toplantılarımız halka açıktı" şeklinde konuştu.
    Anahtar Kelimeler: SİVASta, FETÖPDYnin, Darbe, Girişimine, Ilişkin

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