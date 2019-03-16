Sivil İrade Platformu’ndan vahşete kınama

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizdeki Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Bolu Sivil İrade Platformu, Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen vahşi saldırıya sessiz kalmadı. Sivil İrade Platformu, öğle namazının ardından Kadı Camii önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına onlarca STK Başkanı ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve siyasiler katıldı. Grup adına açıklamayı İnsan ve Medeniyet Hareketi Bolu Başkanı ve Bolu Eğitimi Destekleme Platformu Başkanı İhsan Aşçı yaptı. Aşçı açıklamasında, “Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısında onlarca Müslüman şehit oldu. Önceden planlanarak yapılan bu saldırı, Batı’da İslam düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Mabetlere saldırmak hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmezken böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulundukları ruh halinin vahameti ortaya çıkıyor” dedi.

“BATI’DA YILLARCA İSLAM EŞİTTİR TERÖRİZM DENKLEMİ KURULDU”

“Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor” diyen Aşçı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: “Yeni Zelanda’ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bugün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor. Batı’da yıllarca İslam eşittir Terörizm denklemi kuruldu. Bu konuda yüzlerce makale yazılıp onlarca film çekildi. Geldiğimiz noktada Batı’da yükselen İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının en büyük sorumlusu yine batılılardır. Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığına karşı gereken tedbirler alınmalıdır. Müslümanları potansiyel olarak terörist gören politikalardan vazgeçilmelidir. İnsanlık, Müslümanlara karşı yapılan teröre dur demelidir. İnsanların dünya ve ahiret kurtuluşlarını sağlamak için gönderilen aziz İslam dininin terör ile eşleştirilmesi vahim bir durumdur. İslam dininin böyle anlaşılmasına katkı sağlayan eylemlerin kimlerin değirmenine su taşıdığını şimdi daha net görüyoruz.”

“ALLAH’IN İPİNE SARILMALIYIZ”

Aşçı açıklamasının sonunda ise, “Müslümanlar olarak bizler, birbirimizle çekişmeden toptan Allah’ın ipine sarılmalıyız. Birbirimizi sevmeden, aramızdaki ihtilafları rahmet olarak görmeden yeryüzündeki zulümlere engel olamayız. Bolu’daki Sivil Toplum Kuruluşları olarak Yeni Zelanda’da yapılan menfur saldırıları lanetliyor, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Yeni Zelanda’da şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yapılan dua sonrası grup tekbir getirerek dağıldı.