Sivri Burun’u Bolulu kardeşler buldu

Haber: Ceylan Beykoz

Yaz tatili için Bolu'dan Devrek'in Müfettişler Köyü'ne gelen Bedirhan ve Dilara Öztaşcı kardeşler çıktıkları orman gezisinde fare yavrusu zannettikleri iki tane hayvanla karşılaştı. Öztaşçı kardeşler, ilk kez gördükleri hayvanın cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Garip hayvanı inceledikten sonra araştıran kardeşler, yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa’da görüntülenen, fareyi andıran 2 gram ağırlığında, 5 santim uzunluğundaki 'sivri burun' isimli böcekçil hayvan olduğunu anladı.

Öztaşcı Kardeşler; "yaz tatili için Bolu'dan Devrek'in Müfettişler Köyü'ne geldik. Biraz yürümek ve ormanda köpeğimizle gezi yapmak için yürürken yaprakların arasında önce fare yavrusuna benzer iki tane hayvan gördük. Hayvanlara zarar vermeden bir süre inceleyip fotoğraflarını çekerek internette araştırma yapmaya başladık. Yaptığımız araştırmalar sonucu bunduğumuz hayvanların fare olmadığını ve yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa'da görüntülenen 'Sivri Burun' diye adlandırılan Türkiye'de nadir görülen bir tür böcekçil olduğu bilgisine ulaştık. Böyle nadir ve nesli tehlike altında olan bir hayvanı görebildiğimiz için kendimizi şanslı sayıyoruz. Bizim gibi gören birisi olursa ricamız 'Sivri Burun' nun yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığının sağlanması için onlara zarar vermeden doğaya salsınlar" dedi.

Görüntüsü ile fareyi andıran ve tarıma zararlı böcekleri yediği için çiftçi dostu olarak bilinen ortalama yaşam süresi 1,5 yıl olan 5 santim uzunluğundaki canlı, en küçük memeli hayvanları arasında gösteriliyor.