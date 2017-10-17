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17 Ekim 2017 Salı
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    • Siyah Beyaz Aşk ve Bolu

    Kanal D’de Pazartesi akşamı yayına giren ve ilk bölümüyle bütün izleyicileri büyüleyen Siyah Beyaz Aşk dizisinin bazı bölümlerinin Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çekildiği ortaya çıktı.

    17 Ekim 2017 Salı 12:14
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    Siyah Beyaz Aşk ve Bolu
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Pazartesi akşamı ilk kez izleyicilerle buluşan Siyah Beyaz Aşk dizisi, büyük ilgi gördü. Dizinin başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol oynuyor. Bolulu olan ve bir taraftan iyilik meleği diğer taraftan da mafya işleriyle uğraşan Namık dayının hayatının yer verildiği dizide doktor olarak görev yapan ve Aslı ismiyle büyük oyunculuk gösteren Birce Akalay’ın müthiş oyunculuğu ön plana çıkıyor.

    Dizide Bolulu işadamı Namık’ın yeğeni olarak gözlenen ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Ferhat rolünde bulunan İbrahim Çelikkol’un, dayısı Namık’ın oğlu olduğunu, babası olduğu bilinen oyuncunun ise gerçek babası olmadığını öğrenecek.

    Siyah Beyaz Aşk, dizinin bir bölümünün 1995 yıllarını anlatan Ferhat’ın yaşamından örnekler verilen bir bölüm çekimlerin Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çekildiği öğrenildi. Dizide işadamı ve dayı rolündeki Namık ile yeğen Ferhat’ın sık sık Bolulu olduklarını dizinin bir çok bölümünde vurguladıkları ve birinci bölümün son sahnesinde Ferhat’ın, Aslı’yı tabancayla vurma anında, doktor Aslı’ya yönelerek; “Biz Boluluyuz, benimle evlenirsen sana kimse arık dokunmaz. Bizim adetlerimizde böyle bir gelenek var” demesi de diziye damgasını vuran cümle oldu.

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