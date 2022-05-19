Siyah giyindiler eylem yaptılar

Büro Memur-Sen’in 81 il genelinde başlattığı #SiyahGiyiniyoruz eylemine Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan Bolu Büro Memur-Sen’li sendikalılar da katıldı.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında başlatılan eylemde iş yerlerine siyah kıyafetler ile giden sendikalılar yaptıkları açıklamada;

“Sosyal güvencenin ilk adımı olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yüksek puanlarla KPSS ile memur alımı da yapılsa da çalışanlar iş yükü altında ezilmektedir. Yoğun şartlarda çalışan personele yıpranma payı ve elimizden alınan haklarımız geri verilmelidir” ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ İŞ BIRAKACAKLAR

Sosyal Güvenlik Haftası boyunca eylemlerine devam eden Büro Memur-Sen, 19 Mayıs’ta resmi Twitter hesabından sanal miting düzenleyecek. 20 Mayıs Cuma günü ise 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.