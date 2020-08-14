Haber: Ceylan Beykoz

Sofralarımızda görmeye çok alışkın olmadığımız siyah mercimeğin hasadı yapıldı. Bolu ili Mengen ilçesinde yetiştirilmeye başlanılan ve hasadı tamamlanan siyah mercimek, sofralarımızda çok fazla yer almamasına rağmen Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda hasadın yapılmasıyla birlikte nihayete erdi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her mevsim kolayca bulabildiğimiz ve kış aylarında soframızdan eksik olmayan mercimeğin çoğunlukla kırmızı, sarı ve yeşil mercimek çeşitlerini kullanılsa da son zamanlarda kahverengi ve siyah beluga mercimeklerini de sıkça duyar olduk. Beluga mercimeğini yeni yeni tanımaya başlasak da, başlangıcı M.Ö. 6.000 yıllarında Nil nehri, Dicle nehri ve Fırat bölgesine, 8000 yıl önce de Anadolu-Mezopotamya'ya dayanmaktadır. Bu topraklara özgü olmasına rağmen, 1900'lerin başından itibaren Amerika'da ticari olarak yetiştirilmeye başlandığı için günümüzde oradan ithal ettiğimiz bir ürün haline gelmiştir. Beluga mercimeğini diğer mercimek türlerinden farklı kılan özelliği ise siyah rengi ve bu rengi sebebiyle içerdiği antosiyanindir. Antosiyaninler koyu kırmızı, mavi, siyah bitkilerde bulunan ve 300'den fazla türü olan antioksidan özellikteki pigmentlerdir. Renk koyulaştıkça antioksidan gücü de artmaktadır. Araştırmalara göre antosiyaninler kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine karşı risk azaltıcı bir etkiye sahiptir. Beluga mercimeği de siyah rengi sebebiyle antioksidan gücü çok yüksek olan antosiyanin içerir.”

TAMAMEN DOĞAL

18 Dekarlık alanda zirai ilaç kullanılmadan tamamen doğal olarak yetiştirilen Beluga mercimeği ilimizin tarımsal ürün yelpazesine katma değeri yüksek ve önemli bir renk kattı. Elektrikli çitle koruma yapılarak ekimi gerçekleştirilen beluga mercimeğinin yabani ot mücadelesi ise insan eliyle yapıldı.