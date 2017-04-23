Haber: Kasım ŞAHİN

Bir süredir rahatsız olan ve evinde tedavi gören CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Sosyal Politikalar Başkanımız Hasan Kanca, tarafından ziyaret edildi. Bolu’nun ileri gelen siyasetçileri, siyasetin bahane dostluğun şahane olduğunu bir kez daha kanıtladılar.

Bu güne kadar siyasette hep karşı karşıya gelen ve bazen olumsuz örnekler veren Karsu ile Doğanay, bu olayların ne kadar çok önem arz etmediğini ve gerçek olanın dostluk olduğunu Bolu halkına bu fotoğrafla gösterdiler. Doğanay ile Kanca, Karsu’yu evinde ziyaret ederek uzun uzun sohbet ettikten sonra geçmiş olsun dileklerini ilettiler.