“Siyaset eskileri birliği, bütünlüğü bozamazlar”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, yaptığı basın açıklaması ile yeni siyasal dönemin farklı olduğunu işaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı: “23 Haziran seçimleri ülkede süregelen siyaset alışkanlığını değiştirmiştir. Yeni dönem artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkça işaret etmektedir. Bu güne kadar toplumsal değerlerin üzerine basarak yükselmeyi hedefleyen anlayış, toplumumuzun gözünden düşmüştür. Yeni siyasal gerçek, samimi duygularla vatandaşına hizmetkâr olmayı seçen, onları dinleyen, derdiyle hemhal olan, sıkıntısına ve sevincine ortak olmayı bilen temsilcileriyle birlikte var olacaktır.”

YÜCE MİLLETİMİZİN İRADESİ GEREKLİ CEVABI VERMİŞTİR

Ahmet Örnekbaş, açıklamasının devamında sosyal medyada yayınlandığı andan itibaren haber konusu olan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İlçe Başkanı Kazım Konak’ın yol kenarında düzelttikleri kaldırım taşları fotoğraflarına gönderme yaparaki “Çeşitli gerekçeler üreterek, siyasal gerilemesine devletin kurumlarını alet eden, farklı yol ve yöntemlerle “Ne olursa olsun iktidarda kalmalıyım” yanılgısına düşen, günü kurtarma hesapları yapan akla, yüce milletimizin iradesi gerekli cevabı vermiştir. Ortaya çıkan sonuç, makamının esiri olmuş siyaset odaklarını şaşkınlığa uğratmıştır. Yüce milletimizin kararlılığı, kurnazlık düşünen, kazanma hırsıyla yola çıkanları hezimete uğratmıştır. Bu milletin iradesi kendini anlamayanı şaşkınlığa uğratır, yoldan çıkmış kaldırım taşını düzelttirir” dedi.

SİYASET ESKİLERİ BU BİRLİĞİ, BU BÜTÜNLÜĞÜ BOZAMAZLAR

Örnekbaş açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “İYİ Parti tabanından tavanına kadar, millet vicdanına saygı duymayı bilen, önce birlik beraberlik vurgusuyla hareket eden bir siyasi partidir. Sosyal medyayı kendine perde yapıp, kamuoyu gündemi oluşturma hayali kuran siyaset eskileri bu birliği, bu bütünlüğü bozamazlar. Vatandaşımızın her geçen gün daha çok ilgiyle karşıladığı partimizin yapısına zarar vermeye, ne akılları ne de güçleri yeter. Her kararına saygı duyduğumuz yüce milletimizden aldığımız heyecanla ülkemize Bolumuza her geçen gün artan bir inançla hizmet etmeye devam edeceğiz.”