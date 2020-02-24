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Siyaset önemli değil önemli olan dostluk

​​​​​​​Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’un Kadıköy ilçesinde geçirdiği trafik kazasında omuriliğinden yaralanan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’a, CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan, geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Siyaset önemli değil önemli olan dostluk

Haber: C. Kutay Aykan

Geçirdiği trafik kazası sonrası İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan ve ardından ambulansla Bolu’daki evine getirilen Doğanay’a ziyaretler sürüyor. CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da siyasetin hiç önemli olmadığını göstererek, Doğanay’ı tedavi gördüğü evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Özcan, Doğanay’a, “Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur” temennisinde bulundu. Siyaset dışında bir araya gelen bu ikilinin samimiyetleri gözlerden kaçmazken, böylesine önemli bir olayda da ikilinin samimi davranışları, olayın en sevindirici tarafı oldu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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