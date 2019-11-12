Haber: Ceylan Beykoz

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar, düzenlediği basın toplantısı ile partisinin 17 Kasım’da yapılacak büyük kongresine Bolu halkını davet etti. Yeniden Refah İl Başkanı Hayrettin Aytar açıklamasında, “23 Kasım 2018 tarihinde Dr. Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partimizle beraber Milli Görüşün 2. Kırk Yıl hamlesi başlatılmış, kutlu kervan yola çıkmıştır. Bizler bu kutlu yürüyüşte arkamda Amerika'nın ve dış güçlerin desteğini değil; Hz. Ebu Eyyüb El Ensari'nin, Akşemseddin Hazretlerinin, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin, dünya siyonizminin korkulu rüyası, cennet mekân Abdülhamid Han Hazretlerinin ve bizlere tertemiz bir dava bırakan Erbakan hocamızın manevi güçlerini alarak yola çıktık. ‘Önce ahlak ve maneviyat’ temel ilkemizdir. Siyasi çizgimiz ‘ahiret öncelikli’ siyaset yapmak, siyasetteki ana gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır” dedi.

“SİYASETE NEZAKET VE ZERAFET GETİRECEĞİZ”

Önceliklerinin tüm insanlığın dünya ve ahiret saadetiyle vesile olmak, yeryüzünde hakkın ve hakimiyetini tesis etmek, yeniden Türkiye'yi kurmak, yeniden büyük Türkiye öncülüğünde İslam bizliğini kurarak adil bir dünya düzeni oluşturmak olduğunu söyleyen Yeniden Refah İl Başkanı Aytar açıklamasının devamında şunları söyledi: “Yeniden Refah Partisi olarak her ne şart altında olursa olsun hak ve adaletten kesinlikle ayrılmayacağız. Güçlü olanın haklı sayıldığı değil, haklı olanın güçlü olduğu adil bir dünyanın kurulması için çalışacağız. Kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak için gelmiyoruz. Hangi siyasi parti yaparsa yapsın yapılan doğruları takdir etmek, eksik olanları tamamlamak, yapılan yanlışları Milli Görüş doğrusu ile düzeltmek için geliyoruz. Siyasete nezaket ve zerafet getireceğiz. Dilimiz her zaman sevgi, barış ve kardeşlik dili olarak rüşvet, yolsuzluk, talan ve vurgundan ateşten kaçar gibi kaçacağız. Ülke bekamız için büyük tehdit oluşturan İslâm Coğrafyasındaki kan ve gözyaşının müsebbil olan ABD yönetimi hiç bir zaman dostumuz olmayacak. Bizler ‘Bana Ne Amerika'dan diye’ yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Yeniden Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından 11 Mart 2019 tarihinde yapılan görevlendirme sonrası 15 Mart 2019 tarihinde Yeniden Refah Partisi Bolu İl Teşkilatı kuruluşu tamamlanmış ve siyasi çalışmalarına başlamıştır. Ülke genelinde şu ana kadar 76 il ve 750 ilçede teşkilatlarımız kurulmuş iktidar yürüyüşümüz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.”

“HEYECANIMIZA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

“Artık umut var, artık çare var, artık alternatif var, artık Yeniden Refah Partisi var diyoruz” diyen Aytar açıklamasında son olarak ise, “17 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan ve Milli Görüşün yeniden şahlanışının başlangıcı olacak büyük kongremizde tüm Bolulu hemşehrilerimızi heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz. 17 Kasım Pazar sabahı saat 6.30'da parti binamızın önünden araç kaldırılacaktır. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.