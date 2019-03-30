Siyasetin en güzel fotoğrafı

Haber: Kasım ŞAHİN

AK Parti Bolu İl Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Cemil Akay ile birlikte Mengen İlçesini ziyaret eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Mengen Belediye Başkanı Adayı Zeki Ozulluoğlu'nun seçim kampanyası çalışmasına destek verdi. Seçim çalışmaları sırasında Doğanay, halen mevcut belediye başkanı olan Mengen Belediye Başkan adayı da olan Turhan Bulut’a, seçim bürosunda ziyaret ederek siyasetin en güzel nezaketini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ve CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ın, birlikte objektifleri poz verip, vatandaşın isteğini birlik ve beraberliği göstermesinin ardından Doğanay’ında Mengen ilçesinde mevcut belediye başkanı ve belediye başkan adayı Turhan Bulut’a nezaket ziyaretinde bulunup, secimde başarılar dilemesi ve uzun uzun sohbet etmesi, siyasetin en güzel fotoğrafını ortaya koydu.