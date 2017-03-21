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21 Mart 2017 Salı
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    • Siyasette uzlaşı kültürünü geliştirecek sistem

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatarak, "AK Parti olarak, MHP ile uzlaşı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sistemi adı altında Türkiye'ye özgü yeni bir hükümet sistemi geliştirdik. Yeni sistemin hayata geçişiyle siyasette uzlaşı kültürü daha da gelişecek" dedi.

    21 Mart 2017 Salı 10:11
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    Siyasette uzlaşı kültürünü geliştirecek sistem

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatmak üzere geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu ve ekranlar aracılığıyla 16 Nisan'da oylanacak Anayasa değişikliğiyle hayata geçmesi hedeflenen yeni hükümet sistemini izleyicilere anlattı.

    "TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR SİSTEM GELİŞTİRDİK"

    Türkiye'de hayata geçirilmesi hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin muhalif kesimlerce Başkanlık Sistemi ile özdeşleştirildiğini, ancak bunun yanlış bir algı olduğunu savunan Milletvekili Ali Ercoşkun, "Başkanlık Sistemi ile özdeşleşmiş sistem bugün ABD'de mevcut. Ama ABD'deki başkanlık sisteminde iki kademeli temsil var. Biri senato, diğeri temsilciler meclisi. Her eyalet senatoya 2 üye seçiyor, ayrıca, temsilciler meclisinde de milletvekilleri var. Ama Türkiye için böyle bir sistemin doğru olmadığını düşündük. Böylelikle olası federal yapı tartışmalarına da son noktayı koyduk ve Türkiye'ye özgü bir modelle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni geliştirdik. Bunu da AK Parti olarak MHP ile uzlaşı içerisinde gerçekleştirdik ve halk oylamasına sunulmasını sağladık. Anayasa değişikliği ile hayata geçmesini hedeflediğimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi 16 Nisan'da oylanacak. ABD'deki Başkanlık, Fransa'daki Yarı Başkanlık sistemlerinin hangi noktalarda kilitlendiğini iyi gözlemledik ve Türkiye'de bu sorunların yaşanmayacağı, özgün bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni ortaya koyduk. Evet'te bereket olduğu ortada" diye konuştu.

    "CUMHURBAŞKANI NASIL DENETLENECEK?"

    Milletvekili Ercoşkun, programın sonunda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Cumhurbaşkanı nasıl denetlenecek?" sorusuna yanıt verdi. Ercoşkun, "Mevcut hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı attığı hiçbir imzadan sorumlu değil ve hiçbir makam bu imzaları yargıya taşıyamıyor. Vatana ihanet dışında Cumhurbaşkanının hiçbir imzasını mahkemeye taşımak mümkün değil. Yeni sistem ise, Cumhurbaşkanının attığı her imzadan sorumlu olmasını, mahkeme karşısında hesap verebilmesini beraberinde getiriyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Meclis'i feshetme yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedip görevine devam edebilir. Bunun örneğini de 7 Haziran seçimleri sonrası yaşadık. Yeni sistemde ise, Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse kendisini de feshetmiş oluyor ve seçime gidiliyor. Bu düzenleme de siyasette uzlaşı kültürünün gelişmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Katıldığı

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