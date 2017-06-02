Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Sağ görüşlü olan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile sol görüşlü olan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’ün, Mudurnu ilçesinde inşaatı devam eden Burj’al Babas Termal Tesisinin tüm içme suyu, jeotermal ve ısıtma hattı ile üstyapı işleri Bolu Belediyesi’ne bağlı Tabiatın Kalbi Köroğlu Diyarı Anonim Şirketi tarafından yapılacak olan sözleşme imza töreninde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ak Parti’li ve sağ görüşlü olan Başkan Yılmaz sağ eliyle sözleşmeyi imzalarken, Mudurnu’nun CHP’li Belediye Başkanı sol görüşlü Mehmet İnegöl’ün sol elle imza atması güne damgasını vurdu. Bu dikkat çekici olayın her iki başkana hatırlatılması önce şaşkınlık yarattı. Ama daha sonra konu esprilere neden oldu. Bu detay gazetemiz tarafından ortaya çıkartılmış oldu.