Siyasi nezaketsizlik

Haber: G. Deniz Bakır

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyareti gerçekleştirmek için randevu aldıkları MHP Bolu İl Başkanlığı’nda nezaketsiz bir davranışla karşı karşıya kaldı. Daha önceden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cihan Başaran’dan randevu alarak verilen saatte MHP il binasına giden Başkan Sayın ve yanındaki heyet yarım saatten fazla bir zaman başkanın gelmesini beklediyse de MHP İl Başkanı randevusuna gelmedi. Hatta MHP İl Başkanlığının kapısını açan görevli işi olduğu belirterek Saadet Partisi (SP) üyelerini, MHP İl Başkanı Başaran’ın odasında bırakarak binadan ayrıldı. MHP İl Başkanlığında yarım saat kendi başlarına oturan SP heyeti gelen giden kimse olmadığını görünce kapıyı da açık bırakarak binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Ziyaret sonrası İsa Sayın yaptığı açıklamada, “Saadet Partisi olarak siyasi partiler arasında diyaloğun ve karşılıklı görüşmelerin faydalı ve gerekli olduğunu uzun zamandır beyan ediyoruz. Bu görüşümüzdeki samimiyetimizin göstergesi olarak İyi Parti ziyaretimizden sonra 8 Şubat Pazartesi günü de Bolu MHP İl Başkanlığını ziyaret etmek için İl Başkanı Sayın Cihan Başaran’dan randevu aldık. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki, kalabalık bir heyetle gittiğimiz ziyarette randevu saatinin üzerinden yarım saat geçmesine rağmen sayın başkan verdiği saatte makamına gelmedi ve şu ana kadar da tarafımıza bir bilgilendirme yapılmadı. Sayın başkana adetimiz olduğu üzere gıyabında da olsa rahmetli Erbakan hocamızın ‘Davam’ kitabını hediye ederek MHP İl Başkanlığı binasından ayrılmak durumunda kaldık. Biz yine de maksadımızın hasıl olduğunu düşünerek kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendi verdiği randevuya gelmeyen Başkan Cihan Başaran’ın başına beklenmedik bir olay geldiği düşüncesiyle kendisinden bir telefon beklediklerini söyleyen İsa Sayın, “aradan geçen dört güne rağmen Sayın Başaran beni arayıp durumun izahına bile gerek duymadı. Canı sağolsun inşallah kötü bir olay yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.