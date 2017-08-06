Özel Haber: Semih Baykal

Son günlerde kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 2019 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı olup olmayacağı merak konusu oldu. Özcan bu konudaki düşüncesini gazetemizle paylaşarak şunları söyledi; “ Benim siyasete başlarken ilk amacım belediye başkanlığı olmuştu. Sonrasında siyasal şartlar, beni Milletvekilliği adaylığına doğru götürdü. Bizde 34 yıl sonra seçilerek partililerin ve Bolu’nun Ankara’daki temsilcisi olmaya çalıştık. 6 buçuk yıldık milletvekilliği yapıyorum. Eğer seçimler 2019 yılında yapılırsa, 8 yıldır Milletvekilliği yapmış olacağım. Siyasette bir koltuk çok çok uzun süre işgal edilmemeli ve başkaların gelmesine imkan tanınmalı. Bugün ki şartlarda eğer 2019 yılına kadar Milletvekilliği yaparsak, bu sürenin benim için yeterli olacağını düşündüm. Ama Belediye Başkanlığı için sadece benim karar vermem yetmiyor” dedi.

“VATANDAŞLARDAN GENİŞ BİR DESTEK BULMAK LAZIM”

Açıklamalarının devamında Özcan; “Bu konuda gerçekten Cumhuriyet Halk Partililer dışındaki vatandaşlardan da geniş bir destek bulmak lazım. Ayrıca bu yeni sistem de artık Belediye Başkanı olmak için yüzde 25-30 oylar almak yeterli değil, yüzde 51’i bulmak zorundasın. Tabi bu da tek bir parti seçmeninin başarabileceği bir şey değil. Ancak siyasal şartlar uygun olarsa Belediye Başkan adayı olmayı düşünüyorum. Bu konuda zaman zaman Genel Merkez yöneticileriyle istişareler yapıyorum. Tabi hem Genel Merkezin yaptığı anketlerde hem bağımsız kuruluşların yaptığı anketlerde ismimde Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda önlerde çıktığını tespit edebiliyorum. Ama şunu da her zaman söylüyorum, ben hiçbir zaman siyaseti illa milletvekili, il başkanı, Belediye Başkanı olayım diye yapmadım. Faydalı olacağıma inanırsam ve şartlarda olgunlaşırsa çok da uzatmadan, kıvırmadan önümüzdeki birkaç ay içersinde net kararımı kamuoyuyla paylaşacağım” şeklinde konuştu.