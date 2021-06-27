Siyasiler açılışa ilgi gösterdi



Haber: Ceylan Beykoz

Genel Merkezi Ankara’da Bulunan Kurucu Genel Başkanın Yağız Kızılkaya’nın olduğu Tamga Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Bolu İl Temsilciliği hizmete girdi. Şahinoğlu İşhanı binasında bulunan açılışa; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Hakan Alpaslan, AFAD Bolu İl Müdürü Cengiz Çavuş, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, Türk Ocakları Bolu İl Başkanı Doç. Dr. Hamdi Zenginbal, Köroğlu Dağcılık Kulübü Başkanı Hakan Esen, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Tamga Arama Kurtarma Derneğimizin çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi ki AFAD Müdürümüz’de burada, inşallah Tamga’ya iş düşmez, onu temenni ediyoruz ki; Allah bizi doğal felaketlerden korur, ama doğal felaketler tabii kaçınılmaz, yaşayacağız, ama sadece ne zaman yaşayacağımızı bilemiyoruz. İnşallah size iş düşmez, ama sizin gibi eğitimli insanların bir araya gelip, şimdiden ön hazırlıkları yapması, bizim yüreğimize su serpiyor. Biz de Bolu Belediyesi olarak; bundan sonraki bu tip çalışmalarınızda, yanınızda olmaya, sizlerle, AFAD’la birlikte çalışmaya her zaman hazırız. Ne talebiniz olursa artık bizim gücümüz nispetinde yanınızdayız. Hayırlı uğurlu olsun. ” ifadelerini kullandı.

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Bolu İl Amiri Levent Şimşek ve Sakarya İl Amiri Ferit Kaya, dernek il temsilciliği açılışında gerçekleştirdikleri konuşmada, açılışa katılan değerli isimlere teşekkür ettiklerini belirterek Bolu Temsilciliği açılışının hayırlara vesile olmasını dilediler.