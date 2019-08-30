Siyasiler nerede?

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da sönük geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Cumhur İttifakı sadece Atatürk Anıtı ile Valilikteki törenlere katılırken, Demokrasi meydanında ki törenlere katılmazken, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Kayseri Jandarma Komutanı olarak ataması yapılan J. Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile bazı bürokratlar ile daire müdürleri katıldı. Törenin sonunda Bolu 2. Komando Tugayında vatani görevlerini yapan kahraman komandolar, marşlarla ve ayak sesleriyle yeri göğü inletti. Vatandaşlar kahraman askerlerimizi yürüyüş boyunca alkışladı.

Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtına çelenlerin konulmanın ardından törenler Demokrasi Meydanında devam etti. Burada Bolu Valisi, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Merkez Komutanı P. Albay Sabri Saldıroğlu, halkı ve törene katılanları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Şiirlerin ve halk danslarının gösterilerinin sunulduğu törenlerde bazı aileler üzerinde Ayyıldız bulunan tişörtler giyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldılar. Ardından Bolu 2. Komando Tugayında vatani görevlerini yapan kahraman komandolar, “Vatan sana canım feda”, “Her şey vatan için” ve “Ne mutlu Türküm” marşını söyleyerek yürüyüşe geçtiler. Bolu caddeleri askerlerimizin marşlarıyla ve ayak sesleriyle inlerken, vatandaşlarda komandoları dakikalar alkışlayıp; “Kınalı kuzularımız, yavrularımız, Mehmetçiğimiz” diyerek seslendiler. Bazı vatandaşlar komandoların yürüyüşü sırasında gözyaşı döktüler.