Siyasilerden 85.yıl dönümü mesajları

Haber: Gönül Olutürk

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85.yıl dönümü Bolu’da büyük bir coşku ile kutlanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay açıklamalarda bulundu.

Siyasiler açıklamalarında Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85. yılını kutladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan;

Atatürk’ün manevi huzurunda ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ düşüncesi ile barış içerisinde yaşamak, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün kılavuzluğunda muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve tabidir ki, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ düsturu ile halka hizmet etmek en büyük arzumuzdur.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Bolu Başkanı Kazım Karsu;

Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilimizi ziyaret edişinin yıl dönümünde Ata’mızı özlemle anıyoruz. Sevgili Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yılında seni daha çok, daha hasret dolu yüreklerle özlüyoruz. Ruhun şad olsun!

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz;

Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85. yılını coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Unutulmamalı ki, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyeti yaşatmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85. yılı kutlu olsun. Bizim Yeni Türkiye özlemimiz Atatürk’ün kastettiği 23 Nisan 1920 Türkiye'sidir.