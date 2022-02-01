Siyasileri açık oturuma davet etti

Haber: Ceylan Beykoz

4 Ocak 2022 tarihinde Yapımı yarıda bırakılan ve 3 yıldır yılan hikayesine dönen “Bolu Yeni Sanayi Sitesi Projesi”nin ihalesini 498 milyon 500 bin bedelle Konsorsiyum kuran 3 İstanbul firması almıştı. Aradan geçen bir haftanın ardından 11 Ocak 2022 tarihinde ise proje açıklanmayan bir sebepten ötürü iptal edilerek kafalarda soru işareti bırakmıştı.

2018 yılında dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından temeli atılan Sanayi Sitesi Projesi 4 yıldır atıl durumda. Atıl durumda olan 567 bin m2 proje alanına 4 yıldan beri çivi dahi çakılmadı. Uzun zamandır yapılması beklenen Sanayi Sitesi için ilk adım bugün atıldı. Ankara’da düzenlenen ihale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sanayi Sitesi Projesi,567 bin m2 proje alanı, 183 bin m2 kapalı, 70 bin m2 açık alan, İmar yolları 300 bin m2 ve 988 adet dükkan barındırıyor.

Konuya hakim olan ve Sanayi Sitesi Projesinin başından itibaren konuyla yakından ilgilenen Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ve Olay Gündem Gazetesi Köşe Yazarı Mustafa Cop “Yeni Sanayi Sitesi Projesi”nin perde arkasını değerlendirdi. CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bolu’daki siyasilerin konu hakkında gerekli ilgiyi göstermediğini dile getirerek konunun bir araya gelinerek masaya yatırılmasını istedi. Kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ve Olay Gündem Gazetesi Köşe Yazarı Mustafa Cop ikili konuyu en başından itibaren ele alarak izleyicilere aktardı.

“KEŞKE MİLLETVEKİLİMİZ VE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIMIZIN DA VAR OLDUĞU BİR AÇIK OTURUM YAPABİLSEK”

Erhan Beykoz, “Ben bu konunun en başından beri içindeyim. Belediye Meclisi üyesi olduğum dönemden beri. Keşke şurada Sayın Mustafa Cop’un moderatörlüğünde, Sayın Arzu Aydın da olsaydı. Keşke burada Sayın Suat Güner de olsaydı. Keşke burada diğer siyasi parti başkanlarımızın da var olduğu bir açık oturum yapabilsek. Burada ki sorunu masaya yatıralım bir çözüm üretelim. Bir yol haritası çizelim. Hatta hatta bu arkadaşlarımızın çok ciddi imkanları var, sonuçta bir milletvekili Türkiye’de ki 600 insandan biri, bir akil insanlar grubu kurar orada bu konu tartışılır, sonuç ortaya çıkar” diyerek siyasileri açık oturama davet etti.