SİYO ve BİBYO Mezunları Bolu’da buluştu

Haber: Aysun Beykoz

Ankara İktisadi ve İlimler Akademisi Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okul mezunları yine Bolu’da bir araya geldi. Yıllardır gelenek haline getirdikleri bu etkinlikte yılın bir günü Bolu’da buluşan mezunlara ise Bolulu mezun Sefa Meral ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Bolu’ya gelen mezunlar güzel bir gün geçirirken aynı zamanda 10 Kasım’da Atamızı da unutmadı ve Anıt Park’ta bulunan Atatürk heykeli önüne giderek saygı duruşunda bulundu. Bolu’ya karşı duyarlı ve vefalı olan mezunlar bir gece kaldıktan sonra yine memleketlerine döndü ve gelecek yıl yeniden görüşmek üzere birbirleriyle vedalaştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 12:46