Siz nasıl bir yurttaşsınız!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı yazılı açıklamayla, yurt dışından Bolu’ya getirilen ve yurtlara yerleştirilen 3 üniversite öğrencisinin, sosyal paylaşım siteleri üzerinden ülkemiz aleyhine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ukrayna’dan uçakla İstanbul'a gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrenciler M.N.M., M.K.K. ve M.Y. isimli öğrencilerin hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verildiğini kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, normalde tek kişi kalmaları gereken odada 3 kişinin bir araya geldiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ve küfürler etmelerinin yer aldığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirilmişti. Yurda, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong'dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.

Haklarında soruşturma başlatılan 3 öğrencinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak, ifadelerine başvurulması için Savcılığa çıkartılacağı da bildirildi.